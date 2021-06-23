Михаил Кузьменко: Нужно стабилизировать ситуацию на рынке строительства

17:44, 23 июня 2021, ПАИ

О необходимости стабилизации ситуации на рынке строительства заявил представитель ООО «Руст» Михаил Кузьменко на круглом столе в медиацентре ПАИ 23 июня.

«В сфере строительства наблюдается напряженная обстановка, беспокоят рост цен на материалы», - отметил Кузьменко, добавив, что заканчивать проекты и начинать новые достаточно сложно. Неопределенность также сказывается на рынках.

По словам спикера, необходимо обратиться на федеральный уровень через администрацию региона и через строительные структуры, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке строительства.