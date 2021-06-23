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Общество

Псковское отделение «Ассоциации юристов России» проведёт бесплатные консультации

Бесплатную консультация может получить каждый желающий. Фото minust.cap.ru

25 июня 2021 года Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат проводит День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам в очно -заочной форме. В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования. Консультации можно будет получить по любым вопросам, за исключением уголовного права и коммерческих сделок.

Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», консультацию можно получить по адресу: Псков, ул. Ленина д.7 с 9.00 до 17.00 Консультации будут проводить профессиональные юристы — члены регионального отделения.

Псковское отделение Ассоциации продолжает работать и в новом формате — так представители Адвокатской Палаты будут оказывать помощь в режиме телефонной связи. Единый телефон для обращений +79532356767.

Нотариусы будут консультировать в своих офисах в пределах своей компетенции, а также с 14.00 до 17.00 в НППО по адресу: ул. Советская, 60А (1 этаж, тел.: 8 (8112) 62-26-95).

Отметим, что проект «Бесплатная юридическая помощь» является приоритетным направлением работы организации. Ассоциация проводит Общероссийские единые дни бесплатной юридической помощи ежеквартально. Традиционно в этот день открываются более 1500 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России и ряде зарубежных стран, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию. В качестве консультантов в этот день выступают представители органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов.

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