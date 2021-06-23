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Общество

Полезный завтрак: «Ростелеком» презентовал псковским отельерам цифровые решения для гостиничного бизнеса

Спасаясь от июньской жары и информационного голода, псковские отельеры собрались на бизнес-завтрак, главным блюдом которого стали не сэндвичи и кофе (безусловно, прекрасные), а презентация цифровых услуг и решений от компании «Ростелеком».

Кратким вступительным словом встречу открыл директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Сергей Карцев. Он внёс важную ремарку, напомнив, что сегодня «Ростелеком» предоставляет пользователям не только традиционные телефонию и интернет, но предлагает также специальные решения, которые позволяют сделать управление бизнесом более удобным и улучшить коммуникацию с клиентами.

Руководитель группы по продуктам и пресейлу филиала в Новгородской и Псковской областях компании «Ростелеком» Ирина Морозова начала выступление с комплимента, отметив, что именно гостиничный бизнес является для «Ростелекома» одним из ключевых направлений в плане предоставления услуг. Получается взаимовыгодное партнёрство со всех сторон: компания расширяет клиентскую сеть, отельеры упрощают жизнь себе и гостям, оптимизируют расходы.

После Ирина Морозова подробно рассказала обо всех продуктах, которые могли бы быть интересны псковским отельерам. Пандемия, в прошлом году обернувшаяся было «усыханием» отрасли, теперь оказалась неиссякаемым источником туристов, которые спешат познакомиться с красотами родной страны и Псковской области в частности. Отели, хостелы, гостевые дома и базы отдыха не испытывают недостатка в гостях. Высокий сезон, загрузка 100%, а значит, надо держать планку и соответствовать избалованным пятизвёздочной Турцией постояльцам. С горничными «Ростелеком» пока помочь не в силах, но со всем остальным – пожалуйста.

Так, например, «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» обеспечит гостинице умную обработку вызовов, многоканальную линию и один номер, который легко запомнить. К тому же, услуга –  это ценный источник данных, так как гарантирует полную статистику по всем вызовам, в том числе пропущенным. «Мы уходим от «железа». И этого, конечно, не стоит пугаться, ведь возможности виртуальной АТС шире, чем у обычной. Кроме того, она запросто позволяет «покрыть» отели до 300 номеров», – отметила Ирина Морозова.

«Ростелеком» также предлагает своим клиентам коллтрекинг – инструмент мониторинга телефонных звонков и анализа эффективности рекламных кампаний, позволяющий связать звонок с рекламным источником и пользовательской сессией на сайте.

«Телевидение для гостиниц» от «Ростелекома» — это цифровые каналы в высоком качестве и разнообразные интерактивные сервисы. Отельерам предлагается только качественный лицензионный контент: каналы о спорте, музыке, путешествиях, библиотека фильмов на любой вкус, выделенный нулевой канал для рекламы продуктов и сервисов гостиницы. Высокое качество видео отлично подойдет и для больших экранов.  

Услуга работает через интернет и является более современным и надёжным решением, чем кабельное и спутниковое телевидение. Для её подключения не нужно покупать дорогое оборудование, прокладывать кабель и выполнять трудоемкие монтажные работы. В интерфейс ТВ можно добавить логотип и фирменный стиль гостиницы. Простой и понятный личный кабинет позволяет сотрудникам отеля легко управлять сервисами, например, отправлять сообщения на экран телевизора.

В рамках сервиса «Умные экраны» компания предоставляет клиентам возможность установить, например, в холле отеля большие ТВ-панели с возможностью демонстрации полезного видеоконтента для охвата и вовлечения гостей.

Разумеется, «Ростелеком» готов предоставить гостиницам и отелям услугу «Wi-Fi для бизнеса», организовав защищённую гостевую и корпоративную беспроводную сеть.

Также Ирина Морозова рассказала об облачном видеонаблюдении, позволяющем оперативно контролировать обслуживание клиентов и работу сотрудников отеля из любой точки мира. Важно, что «Ростелеком» обеспечивает развёртывание системы наблюдения без капитальных затрат со стороны клиента.

И теперь о неприятной стороне жизни отелей, с которой зачастую приходится сталкиваться владельцам: некоторые гости имеют обыкновение забирать с собой «на память» халаты и полотенца. Избежать подобных издержек позволит RFID (радиочастотная)-идентификация. Она гарантирует контроль за перемещением и временем использования гостиничного текстиля, обеспечивает быструю и прозрачную инвентаризацию. Достаточно присвоить RFID-метки каждой единице текстиля и можно легко автоматизировать учёт халатов и полотенец, гарантировав защиту вещей от краж.

Как говаривала Лариса Захаровна в известной советской комедии, прогресс неумолим, поэтому стоит воспользоваться его дарами. Они повысят лояльность клиентов, упростят ведение бизнеса и в перспективе сэкономят немало средств.

Компания «Ростелеком» всегда готова предоставить большой выбор услуг и оборудования под любые потребности и задачи бизнеса, предложить комплексные решения под ключ и круглосуточную техническую поддержку, обеспечив реализацию проектов разного уровня сложности и трудоёмкости.

Узнать подробнее об услугах и сервисах для бизнес-клиентов, а также оставить заявку на подключение можно на сайте компании или по телефону 8 800 200 30 00.

Ольга Машкарина
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