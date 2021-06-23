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Общество

Заброешенная прачечная или нечто больше: художник Денис Есаков создал интерактивный проект о локации Пскова

Художник Денис Есаков. Фото Instagram

В историческом центре Пскова находится полуразрушенное и поросшее деревьями здание бывшей прачечной, сообщает Instagram-аккаунт Псковской области.
На этот объект обратил внимание талантливый берлинский художник Денис Есаков. Он изучил локацию, начал с горожанами разговор о будущем этого здания. Так зародилась публичная дискуссия: во что превратить прачечную? Нужно ли что-то с ней делать? А если да, что именно?

Также художник создал интерактивный проект о псковской прачечной.

На сайте можно ознакомиться с мнениями псковичей по этой теме. Там же есть онлайн-конструктор прачечной со стикерами, с помощью которого каждый желающий может создать свой вариант пространства.

«А во что вы бы предложили превратить прачечную: в библиотеку, ресторан, офис, театр, фотостудию, мастерскую?» - спрашивает у своих фолловеров Instagram-аккаунт Псковской области. Вы тоже можете изложить свои мысли в комменариях к этой новости.

«Подобный объект в городе — большая удача. Руины в симбиозе с лесом. Это и возможность наблюдать за распадом как естественной частью жизни города и человека, и ландшафтная скульптура, и место для разговора о памяти», - сказал  Денис Есаков

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