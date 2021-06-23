Осужденные ИК-6 УФСИН России по Псковской области изготавливают элементы благоустройства для бюджетных учреждений

20:01, 23 июня 2021, ПАИ

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По итогам встреч, проведенных администрацией ИК-6 УФСИН России по Псковской области с руководством бюджетных учреждений региона, были заключены договоры на изготовление и поставку элементов внешнего благоустройства территорий. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Так, для одного из домов-интернатов для престарелых и инвалидов, расположенного в Псковской области, осужденные ИК-6 умело изготовили комфортную и просторную летнюю беседку, производство которой было организовано в три этапа: согласование проекта, изготовление изделия и монтаж на местности. Требования заказчика были выполнены в полном объеме и в установленные сроки, нареканий по качеству работ не поступало.

Кроме того, исправительной колонией были также заключены контракты с региональным бюджетным учреждением, работающим в сфере автомобильных дорог, на изготовление скамей и урн для городского благоустройства. В настоящее время осужденные, привлеченные к труду на данном участке, трудятся над выполнением данного заказа.

Отметим, повышение занятости осужденных на оплачиваемых работах позволяет увеличить размер выплат по искам потерпевших от преступлений, а также облегчает трудоустройство после освобождения из мест лишения свободы.