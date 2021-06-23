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Антинаркотическая комиссия Псковской области обсудила новые формы профилактики употребления сильнодействующих средств среди молодёжи

В профилактической работе с молодёжью нужны новые формы, уверен губернатор. Фото пресс-служба администрации Псковской области

Антинаркотическую комиссию возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В ходе её заседания рассмотрены актуальные для региона вопросы сферы противодействия и профилактики наркопреступлений и наркопотребления. Об этом Псковскому агентству информации сообили в пресс-службе областной администрации. Так, в первую очередь, подведены итоги социально-психологического тестирования и профилактических медосмотров обучающихся и студентов региона.

«В этом учебном году, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, в тестировании приняли участие более 30 тысяч учеников из 165 образовательных организаций», — отметил глава региона.

С докладом выступил руководитель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. О профилактических медосмотрах рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Глава региона подчеркнул, что необходимо предпринять дополнительные меры по увеличению охвата учащихся в рамках социально-психологического тестирования. В связи с этим Михаил Ведерников поручил активизировать работу с педагогическими коллективами и родителями юных псковичей.

О состоянии профилактической работы и деятельности на территории муниципальных образований доложили Главы Великолукского, Плюсского, Усвятского районов — руководители территориальных антинаркотических комиссий. Губернатор поблагодарил руководителей муниципалитетов за активную работу по предотвращению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также обратил внимание на необходимость внедрения современных методов профилактической работы.

«Памятки, листовки, буклеты — молодежь этими носителями информации не пользуется. Они должны быть, но в основном нам нужно использовать те средства связи и коммуникации, которыми пользуются подростки. Это, в частности, задача для нового Центра молодежи и общественных инициатив, где будет создан отдельный информационный блок для противодействия деструктивным течениям», — отметил глава региона и добавил, что по этому вопросу необходимо работать на опережение, и самое главное — получать обратную связь по эффективности принимаемых мер.

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