Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умер легендарный диктор советского телевидения Виктор Балашов

Одна из самых обаятельных улыбок советского телевидения - Виктор Балашов. Фото uspeh.io

На 97-м году жизни умер диктор и телеведущий Виктор Балашов.
«Не стало Виктора Балашова — легендарного советского и российского диктора, который первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина», — говорится в сообщении на сайте «Вести.ру».

Когда Германия напала на Советский Союз, он ушел на фронт добровольцем, еще не достигнув совершеннолетия. Воевал на разных фронтах, был несколько раз ранен и контужен, имел боевые награды.

В 1944 году после очередного ранения он вернулся в Москву, где его взяли диктором-практикантом на Всесоюзное радио. Учился ораторскому мастерству у Юрия Левитана. Слышавшие выступления Балашова отмечали его красивый тембр и мощный, насыщенный тонами голос.

Виктор Иванович Балашов стал диктором Всесоюзного радио. С 1947 по 1996 год работал на Центральном телевидении. Народный артист России. Вел информационную программу «Время», а также телепередачи «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки…», «Требуются, требуются…».
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

23 июня 2021

Актёр Михаил Ефремов просит снизить ему срок за смертельное столкновение в Москве
23 июня 2021

Умер легендарный диктор советского телевидения Виктор Балашов
23 июня 2021

Украина составила список нежелательных стран для туристических поездок. В нем оказалась и Россия
23 июня 2021

Антинаркотическая комиссия Псковской области обсудила новые формы профилактики употребления сильнодействующих средств среди молодёжи
23 июня 2021

В Бурятии ввели локдаун
23 июня 2021

Заброшенная прачечная или нечто больше: художник Денис Есаков создал интерактивный проект о локации Пскова
23 июня 2021

Псковское отделение «Ассоциации юристов России» проведёт бесплатные консультации

23 июня 2021

Михаил Кузьменко: Нужно стабилизировать ситуацию на рынке строительства

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...