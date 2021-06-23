Умер легендарный диктор советского телевидения Виктор Балашов

23:12, 23 июня 2021, ПАИ

На 97-м году жизни умер диктор и телеведущий Виктор Балашов.

«Не стало Виктора Балашова — легендарного советского и российского диктора, который первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина», — говорится в сообщении на сайте «Вести.ру».

Когда Германия напала на Советский Союз, он ушел на фронт добровольцем, еще не достигнув совершеннолетия. Воевал на разных фронтах, был несколько раз ранен и контужен, имел боевые награды.

В 1944 году после очередного ранения он вернулся в Москву, где его взяли диктором-практикантом на Всесоюзное радио. Учился ораторскому мастерству у Юрия Левитана. Слышавшие выступления Балашова отмечали его красивый тембр и мощный, насыщенный тонами голос.

Виктор Иванович Балашов стал диктором Всесоюзного радио. С 1947 по 1996 год работал на Центральном телевидении. Народный артист России. Вел информационную программу «Время», а также телепередачи «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки…», «Требуются, требуются…».

