Умер легендарный диктор советского телевидения Виктор Балашов
На 97-м году жизни умер диктор и телеведущий Виктор Балашов.
«Не стало Виктора Балашова — легендарного советского и российского диктора, который первым сообщил гражданам СССР о полете в космос Юрия Гагарина», — говорится в сообщении на сайте «Вести.ру».
Когда Германия напала на Советский Союз, он ушел на фронт добровольцем, еще не достигнув совершеннолетия. Воевал на разных фронтах, был несколько раз ранен и контужен, имел боевые награды.
В 1944 году после очередного ранения он вернулся в Москву, где его взяли диктором-практикантом на Всесоюзное радио. Учился ораторскому мастерству у Юрия Левитана. Слышавшие выступления Балашова отмечали его красивый тембр и мощный, насыщенный тонами голос.
Виктор Иванович Балашов стал диктором Всесоюзного радио. С 1947 по 1996 год работал на Центральном телевидении. Народный артист России. Вел информационную программу «Время», а также телепередачи «Победители», «Клуб фронтовых друзей», «Огоньки…», «Требуются, требуются…».
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