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Общество

Актёр Михаил Ефремов просит снизить ему срок за смертельное столкновение в Москве

Михаил Ефремов просить снизить ему срок в тюрьме. Фото © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

 

Актёр Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в Москве, был в сентябре 2020 года приговорён к восьми годам лишения свободы. Позднее срок сократили на полгода. Сейчас актёр просит об ещё одном сокращении срока, аппелируя к тому, что не разя, якобы видел на фотографиях водителя непристёгнутым.

Ефремов считает, что срок в 7,5 года он не выдержит и просит "проявить милосердие и снизить наказание".

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