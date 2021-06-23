Актёр Михаил Ефремов просит снизить ему срок за смертельное столкновение в Москве

23:26, 23 июня 2021, ПАИ

Актёр Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в Москве, был в сентябре 2020 года приговорён к восьми годам лишения свободы. Позднее срок сократили на полгода. Сейчас актёр просит об ещё одном сокращении срока, аппелируя к тому, что не разя, якобы видел на фотографиях водителя непристёгнутым.



Ефремов считает, что срок в 7,5 года он не выдержит и просит "проявить милосердие и снизить наказание".