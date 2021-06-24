День Варнавы наступил по народному календарю

07:00, 24 июня 2021, ПАИ

24 июня православные отмечают память святого Варнавы, который основал Кипрскую церковь и были одним из апостолов от семидесяти (в их число этих включают учеников Иисуса Христа и их последователей). Об этом сообщает calend.ru.

Ребёнком его звали Иосией, а прозвище Варнава («сын утешения») он получил от других апостолов за щедрые пожертвования в пользу христианской церкви.

Варнава родился на Кипре. Юношей родители отправили его в Иерусалим для обучения у знаменитого иудейского ученого Гамалиила. Учился он вместе с Савлом — будущим апостолом Павлом. Юноши разделили миссионерские труды, но впоследствии их пути разошлись. В последний раз он упоминается в Евангелии в связи с отплытием на Кипр.

Спустя несколько сотен лет появились подложные описания странствий Варнавы. Говорилось, что он проповедовал христианство на родном острове, и его побили камнями иудеи. А сзданное в Средние века описание говорит о святом с мусульманской точки зрения. Мощи Варнавы были обретены только в 488 году.

На Руси верили, что в этот день по травам и лугам катается неведомая сила. Причём разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночь, как обычно. Считалось, что бесы на Варнаву делят между собой уделы: одним спутывать в сенях хомуты и вожжи, другим к детям неведомой болезнью приходить, третьим пугать род людской, четвертым наполнять травы ядом.