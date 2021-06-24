Гроза и до +33 градусов ожидаются в Пскове 24 июня

07:18, 24 июня 2021, ПАИ

24 июня в Пскове ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Температура днем составит от +31 до +33 градусов, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В целом по области прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Будет дуть умеренный ветер западных направлений, при грозе возможен порывистый. Температура днем составит от +29 до +34 градусов.

В Великих Луках днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура днем будет колебать от +32 до +34 градусов.