Израиль может открыться для российских туристов осенью

07:41, 24 июня 2021, ПАИ

Израиль может открыться для российских туристов осенью. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на минтуризма страны.

23 мая в Израиль приехала первая группа туристов из-за рубежа, а 20 июня глава МВД страны Аелет Шакед заявила о возможности визита привитых туристов в частном порядке. Однако через три дня власти передумали открывать границы из-за ситуации с коронавирусом, которая особо напряженная среди детей и подростков.

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов отметил, что РФ и Израиль ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Информацию подтвердил директор департамента минтуризма Израиля в РФ и СНГ, советник израильского посольства в Москве Владимир Шкляр. Однако, по его словам, конкретных результатов пока нет. Россия по не будет участвовать в проекте Израиля по возвращению въездного туризма, так как уровень заболеваемости в стране довольно высок.

При этом, по данным экспертов, популярность туров в Израиль среди россиян сохраняется. Допускается запуск туризма в конце июля-августе при условии наличия отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета, и повторное исследование при въезде.

В посольстве России в Израиле отметили, что не обладают данными об открытии границ и признании сертификатов вакцинации.