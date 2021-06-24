Оператор «Почты России» из Пскова вошла в тройку лидеров конкурса профмастерства

08:48, 24 июня 2021, ПАИ

Оператор Псковского городского отделения «Почты России» 180019 Лилия Сазонова заняла второе место в макрорегиональном этапе конкурса профессионального мастерства, который завершился в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, за звание лучших боролись почтальоны, начальники отделений почтовой связи, операторы и водители почтовых автомобилей.

На конкурсе были представители Мурманской, Архангельской, Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Республик Коми и Карелия.

«Это мой первый опыт участия в конкурсе профессионального мастерства. Да, было волнительно, но любопытно проверить свои знания. На следующий год обязательно снова приму участие, чтобы победить», – рассказала Лилия Сазонова.

Победители и участники макрорегионального тура соревнования получат дипломы и ценные подарки.

«Мне очень приятно отметить профессионализм и стремление к росту нашей коллеги. От всей души поздравляю с результативным, на мой взгляд, участием. Желаю новых высот и побед», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.