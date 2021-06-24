Прокуратура потребовала отремонтировать детские площадки в Палкинском районе
Прокуратура выявила нарушения в устройстве и содержании детских игровых площадок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.
На игровой площадке в Детском парке было сломано гимнастическое кольцо. Качели также находились в неустойчивом положении и нуждались в обновлении лакокрасочного покрытия. Аналогичная ситуация наблюдалась и на других детских площадках в Палкино.
Прокуратура внесла в адрес главы городского поселения представление об устранении выявленных нарушений.
Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.
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