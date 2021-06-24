Прокуратура потребовала отремонтировать детские площадки в Палкинском районе

09:30, 24 июня 2021, ПАИ

Прокуратура выявила нарушения в устройстве и содержании детских игровых площадок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

На игровой площадке в Детском парке было сломано гимнастическое кольцо. Качели также находились в неустойчивом положении и нуждались в обновлении лакокрасочного покрытия. Аналогичная ситуация наблюдалась и на других детских площадках в Палкино.

Прокуратура внесла в адрес главы городского поселения представление об устранении выявленных нарушений.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.