Опубликованы новые правила заселения в гостевой дом Изборского заповедника

10:00, 24 июня 2021, ПАИ

Изменились правила заселения в гостевой дом музея-заповедника «Изборск». Как сообщили в музее, с 27 июня, по указу губернатора, заселение возможно при наличии у заселяемого одного из трех документов:

- документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной,

- медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в объект временного проживания граждан,

- медицинского документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения в объект временного проживания граждан.