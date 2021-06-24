После самолечения коронавируса великолучанин попал в больницу с поражением лёгких в 75%

10:12, 24 июня 2021, ПАИ

После попыток вылечить коронавирус дома 49-летний житель Великих Лук попал в больницу с 75-процентным поражением лёгких. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

К медикам великолучанин с первой группой инвалидности поступил на седьмой день после начала болезни. К этому моменту легкие были поражены коронавирусом на 75%. Сатурация составляла 80% при норме 98-99%

Анастасия Повторейко рассказала также о тяжёлой пациентке из Пскова. В больницу 69-летнюю женщину в крайне тяжелом состоянии с заторможенным сознанием доставила бригада скорой помощи. К этому моменту поражение легких у псковички достигло 90%, врачи обнаружили также признаки острого респираторного дистресс-синдрома. Сатурация рухнула до 65%. Пациентка немедленно поступила в реанимацию.



