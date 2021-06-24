Запретить самовыгул животных предложили в Госдуме

10:17, 24 июня 2021, ПАИ

Запретить самовыгул животных предложил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, проблема наиболее актуальна для маленьких городов и сельской местности, где животных выпускают на улицы утром, а забирают домой только вечером. Он отметил, что фиксируются случаи нападения собак на людей, причем все животные хозяйские, выпущенные на самовыгул. «Их просто утром выгнали на мороз, что называется, и они дальше добывают себе пропитание так, как умеют, никуда у них инстинкты не делись», - пояснил Владимир Бурматов.

Для решения проблемы безнадзорных животных он считает необходимым введение административной ответственности для владельцев за выпущенных на улицу подопечных. Также депутат предложил провести всеобщую и бесплатную регистрацию животных, организовать льготную или даже бесплатную стерилизацию в регионах.

Глава думского комитета предположил, что изменения можно внести в действующий федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».