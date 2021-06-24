В Великих Луках запустят большие автобусы

10:47, 24 июня 2021, ПАИ

С 1 июля в Великих Луках будут ездить городские автобусы большого класса. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, новая техника будет ездить по маршруту №13 Райбольница — Льнозавод.

Это позволит улучшить качество обслуживания населения общественным транспортом. Пассажиров будут перевозить низкопольные МАЗы, в том числе предназначенные для маломобильных граждан. Вместимость автобусов составляет 96 человек, предусмотрены 30 посадочных мест.

Двигатель автобуса работает на дизельном топливе и соответствует экологическому классу ЕВРО-5. В комплектацию входит система ABS, тахограф, аппаратура спутниковой навигации и устройство для вызова экстренных служб (ГЛОНАСС), система видеонаблюдения. Также есть электронная система информирования пассажиров со звуковым и визуализационным информированием о маршруте следования.

Большие автобусы будут запущены в самые востребованные утренние часы: от остановки «Райбольница» отправление состоится в 6:30, 7:10, 8:00, 9:00 и 9:55, а от остановки «Льнозавод» - в 7:10, 8:00, 9:00, 9:55 (до Драмтеатра) и 10:50.

На дневных и вечерних рейсах перевозку пассажиров по маршруту № 13 будут осуществлять автобусы ГАЗ City или ПАЗ Вектор NEXT. Отправление от остановки «Райбольница» в 11:15, 13:00, 14:50, 16:40, 18:30; от остановки «Льнозавод» - в 12:00, 13:55, 15:45, 17:35, 19:20.

Новые автобусы Псковская область получила в 2020 году по договоренности губернатора Михаила Ведерникова и куратора региона, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Всего закупили 249 автобусов. На эти цели потрачено 1,2 млрд рублей из резервного фонда Правительства РФ.