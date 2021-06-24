Большой фотоколлаж создадут в Пскове к Дню молодёжи

11:05, 24 июня 2021, ПАИ

В Пскове запустили акцию «Вот такая молодёжь», сообщили Псковскому агентству информации в проектном офисе «Команды 2018». Акция проходит с 23 по 26 июня.

Для участия в акции достаточно подписаться на группу офиса «ВКонтакте», загрузить фотокарточки в альбом акции. Снимки станут частью большого коллажа.

«Фотографии для коллажа подойдут самые разные: на природе и дома, на фестивалях и форумах, на прогулке с друзьями и в прекрасном одиночестве, с близкими и просто прохожими. Главное - показать какая вы – молодёжь. Итоговый коллаж будет готов к 27 июня, к Дню молодёжи», - уточнили организаторы.