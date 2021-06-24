Партийный список «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание возглавят Ведерников, Турчак и Котов

11:50, 24 июня 2021, ПАИ

Партийный список партии «Единая Россия» на выборах депутатов Псковского областного Собрания возглавят губернатор Михаил Ведерников, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, председатель регионального парламента Александр Котов, главврач областной инфекционной больница Анастасия Повторейко и бывший замкомандира 76-й дивизии Олег Грицаев.

Список кандидатов в депутаты областного Собрания в четверг, 24 июня, утверждает конференция регионального отделения «Единой России». Единороссы выдвигают 13 кандидатов по одномандатным округам и 44 — по партийному списку.

Выборы в Псковское областное Собрание назначены на 19 сентября 2021 года.