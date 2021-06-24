Субтропический антициклон вызвал жару в европейской части России

12:55, 24 июня 2021, ПАИ

По прогнозам, жаркая погода в России может простоять весь июнь или дольше, сообщила «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Синоптики рассказали, что жаркую погоду создает сильный субтропический антициклон.

Он несет в себе блокирующие процессы, которые не пропускают холодный воздух и медленно распадаются. Антициклон располагается над центральной частью России, по прогнозам температура воздуха в среднем прогреется от 30 до 36 градусов, но 24, 25 и 26 июня жара может немного спасть.

Такой блокирующий антициклон стал причиной аномальной московской жары летом 2010 года. Тогда жара побила рекорды и антициклон продержался два месяца.

Июль, по прогнозам, будет либо в пределах нормы климата, либо теплее обычного. По словам Людмилы Паршиной, на европейской территории дневные температуры будут в пределах плюс 20-27 градусов.

Осадков на европейской части страны выпадет также в пределах нормы. При этом на севере европейской территории дождей ожидается меньше обычного.

«Но дожди все-таки летние - они будут носить ливневых характер. Это значит, что они не затяжные»,- отметила завлабораторией гидрометцентра.