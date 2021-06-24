Тело погибшего мужчины извлечено из водоема в Псковской области
Тело погибшего мужчины извлечено из водоема в Усвятском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Новая жизнь» Усвятского района.
Утром 23 июня в МО МВД России «Невельский» обратились жители посёлка Усвяты с информацией о том, что в протоке, соединяющей озера Узмень и Малое Усвятское, предположительно, утонул мужчина.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия.
Полицейские провели опрос очевидцев, которые сообщили, что мужчина на момент купания находился в нетрезвом состоянии.
Специалисты преступили к поискам мужчины в водоёме и прибрежной зоне.
Поиски затруднялись неравномерностью дна на данном участке водоема, в отдельных местах глубина достигает трех метров.
В тот же день, около 16:00, специалисты обнаружили и извлекли из водоема тело погибшего мужчины.
Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.