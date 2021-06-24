Псковская рыбоохрана совершенствует технологии для поимки браконьеров

12:32, 24 июня 2021, ПАИ

Псковская рыбоохрана использует новые технологии для поимки браконьеров. Об этом сообщил начальник отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Юрий Федоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что браконьер — это человек, который желает легкой наживы, устанавливая электролов и другие запрещенные технологии. Благодаря этому сложнее зафиксировать поплавки, которые маскируются, но, по словам спикера, Рыбоохрана тоже не стоит на месте.

Он рассказал, что в 2021 году также выявлено 198 правонарушений, совершенных промысловиками, в этом — уже 35. Юрий Фёдоров уточнил, что порой промысловики не уведомляют охрану смс-сообщением о добытой рыбе, а это является административным правонарушением.

Также спикер напомнил, что предусмотрено уголовное наказание за ловлю рыбы в местах нереста с применением химического и электрооружия, в местах миграции. Юрий Фёдоров добавил, что первой нерестится щука, потом плотва, лещ, судак. После 15 июня уже можно рыбачить.