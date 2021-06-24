Закон о регулировании вредных выбросов в атмосферу приняла Госдума

12:41, 24 июня 2021, ПАИ

Государственная Дума РФ единогласно приняла закон с поправками «Единой России» о регулировании вредных выбросов. Принятие закона стало выполнением поручений президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию, сообщается на сайте ER.ru.

По мнению авторов законопроекта, он позволит решить проблему «чёрного неба» в населённых пунктах с загрязнённой атмосферой. Сейчас квоты действуют в 12 городах, но список планируется расширить. Правительство решит, кто попадёт в список участников программы «Чистый город».

По мнению руководителя Псковского регионального отделения Российского экологического движения, создателя проекта «Экомышление» Сергея Елизарова, инициатива станет для предприятий стимулом для перехода на более экологичные и современные технологии.

«Данный закон в первую очередь будет касаться промышленных центров, в которых сосредоточено большое количество предприятий, находящихся в черте города. Нам, жителям города Пскова, трудно себе представить такую ситуацию, когда выходишь днем на улицу, а из-за выбросов в атмосферу ядовитых паров и диаксинов трудно дышать и глаза слезятся», - сказал Елизаров, добавив, что инициатива направлена в первую очередь на сокращение выбросов в атмосферу и переход предприятий на более экологичные и современные технологии.

Расширить список городов-участниов проекта предложили участники стратегической сессии «Единой России» «Экология». Предложение поддержал председатель партии Дмитрий Медведев.