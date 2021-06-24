Экологическую ситуацию на водоемах Псковской области оценила специалист

12:44, 24 июня 2021, ПАИ

Об экологической ситуации на водоемах Псковской области рассказала старший государственный инспектор отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по региону Светлана Черанева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

Она отметила, что Рыбоохрана контролирует выброс веществ в рыбоохранные зоны. Весной выделяются зоны подтоплений. Выявляются разные виды нарушений: установка мостков на прибрежной полосе, строительство зданий и других сооружений. Для наказания нарушителей привлекают суд, прокуратуру.

«Как специалист, я бы не сказала, что у нас все хорошо. Статистика правонарушений не уменьшается», - отметила она и добавила, что человеческий фактор с каждым годом только усиливается.