Снеток и ряпушка вернулись в псковские водоёмы

12:47, 24 июня 2021, ПАИ

Снеток и ряпушка вернулись в водоёмы Псковской области. Об этом сообщил замначальника отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по региону Владислав Колесников на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

Он отметил, что этому поспособствовали погодные условия. Ранее были установлены моратории на добычу данных видов рыб, но сейчас популяция возродилась, и с 20 июня возможен их вылов.

Владислав Колесников уточнил, что запасы водных ресурсов рассчитываются ежегодно.