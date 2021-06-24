Псковская рыбоохрана: Мы не карательный орган, у нас есть человеческое лицо

12:53, 24 июня 2021, ПАИ

«Мы не карательный орган, у нашего подразделения есть человеческое лицо», - заявил начальник отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Юрий Федоров на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что при постройке бань, мостков на берегах водоёмах гражданам нужно высчитать объем негативного воздействия. Жители могут обратиться напраямую в Рыбоохрану или через сайт ведомства. «Промышленные мероприятия тоже должны это сделать. Это касается и строительства будущего моста в Пскове. Работы не могут быть начаты без этого документа», - уточнил специалист. Он добавил, Рыбоохрана в регионе теперь обеспечена всей необходимой техникой и сотрудниками.

Также Юрий Фёдоров предостерег людей на береговой зоне от выпивания алкогольной продукции, а также призвал к осторожности при купании тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.