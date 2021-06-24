За избиение псковича в Крыпецком монастыре мужчина может отправиться в тюрьму

12:59, 24 июня 2021, ПАИ

В Псковском районе 65-летний мужчина, не имеющий гражданства РФ, может отправиться в тюрьму за избиение псковича в Крыпецком монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

31 июля 2020 года между обвиняемым и потерпевшим, находящихся в помещении комнаты жилого блока Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря в урочище Крыпецкой монастырь сельского поселения «Торошинская волость» Псковского района, произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил потерпевшего.

Уголовное дело направлено на рассмотрение по существу в Псковский районный суд.