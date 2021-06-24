Отели Краснодарского края будут принимать только вакцинированных гостей

13:57, 24 июня 2021, ПАИ

Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию. С 1 августа заселиться можно будет только с сертификатом о вакцинации. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

«Мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», - отметил губернатор.

За весь период в медучреждения региона с подозрением на заражение коронавирусом обратились 249 626 человек. Лаборатории края провели 3 344 944 исследования, включая 11 556 за последние сутки, сообщили в администрации Краснодарского края.