Как выбрать правильную черешню - советы Роспотребнадзора

15:51, 24 июня 2021, ПАИ

На что правильнее всего ориентироваться при выборе черешни, сообщил Роспотребнадзор.

Покупать черешню рекомендуется только тех в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод. А при выборе ягод, вы имеете право требовать информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца, а также вам обязаны предоставить документы на продукт по первому требованию. В Роспотребнадзоре не рекомендуется приобретать ягоды на стихийных рынках, или «с рук».

Роспотребнадзор также назвал признаки свежей и хорошей черешни: кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин, ягода должна быть плотной, упругой. Тогда как матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно, а если она мягкая, она либо перезрела, либо начала портиться.

В Роспотребнадзоре просят обращать внимание на наличие плодоножки, если ее нет, то в том месте, где она крепится к ягоде, образуются путь для попадания грязи и микробов.

Плодоножка свежей ягоды - эластичная, зеленого цвета. А сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод и скорее всего негативно отразиться на их вкусе.

Самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона (с конца июня по середину июля), к тому же, в это время они максимально полезны. У ранних сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость, под конец сезона чаще встречаются перезревшие, подгнившие ягоды.

Как правильно помыть черешню, чтобы смыть видимые загрязнения и ядохимикаты, которыми обрабатывают деревья:

Насыпьте черешню в дуршлаг. Промойте ягоды под струей проточной воды, выбирая рукой мусор. Для промывания используйте только холодную воду, нет смысла ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло. После мытья тщательно просушите черешню.

Предупреждают, что употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений и даже инфекционных заболеваний, таких как: ротавирусная инфекция, сальмонеллез, гельминтозы, которые особенно опасны в детском возрасте. А также стоит воздержаться от дегустации немытых ягод на рынке.

Отвар из плодоножек черешни - это прекрасное средство для быстрого похудения, ускоряющее обмен веществ в организме и способствующее быстрому сгоранию жиров. Благодаря мочегонному и дренирующему действию способствует выведению лишней жидкости из организма.