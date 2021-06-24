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Общество

Сбор средств на мемориал «Знамя Победы» откроют на федеральной краудфандинговой платформе

На одной из федеральных краудфандинговых платформ начнется сбор средств на мемориал «Знамя Победы», что позволит принять участие всем желающим россиянам. Об этом рассказал профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

По словам Волхонова, готовится большая рекламная кампания по сбору средств.

«Ведутся переговоры с псковскими компаниями, которые производят разную продукцию, возможно, скоро появится продукция с изображением памятника Знамени Победы. Покупая ее, можно будет поддержать проект. Часть потраченных денег на эту продукцию пойдет от предпринимателей на этот памятник. Это и продукты питания, и конверты. Рекламная кампания начнется в июле», - отметил спикер.

Председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева напомнила, что инициативу по сбору средств выдвинул губернатор Михаил Ведерников.

«Идея создания памятника принадлежит общественникам, ветеранам. Администрация региона выделила средства на благоустройство, сбор идет на изготовление самого памятника», - добавила Тимофеева.

Стоимость памятника составляет порядка 16 млн рублей. Ольга Тимофеева призвала жителей региона и всех россиян принять участие в акции, отдать дань памяти тому событию, которое является окончанием войны.

«Будут и онлайн-акции, и концертные программы, - добавила спикер. - С учетом ограничений трудно сказать, когда приступим».

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