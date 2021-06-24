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Культура

Псковичам рассказали о летних культурных мероприятиях

О летних культурных мероприятиях, которые пройдут в регионе, рассказали псковичам во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева напомнила, что в июле в Пскове пройдет международный кинофестиваль «Западные ворота».

«Кинопоказы не отменены, - добавила Тимофеева. - Дополнение этого года — сформирована детская программа, будет уличная локация для показа кинофильмов».

По словам Тимофеевой, готов также и блок мероприятий к 800-летию Александра Невского.

На праздновании 1000-летия Усвят запланировано выступление Пелагеи. Формат мероприятия еще прорабатывается.

В августе и сентябре программа также насыщенная — Курбатовские чтения, Пушкинский театральный фестиваль, «Другое искусство», «Лавандовая ночь», «Музыка на воде», «Золото Вены», «Славься, Русь».

Кроме того, Псковский театр кукол готовится к международному фестивалю искусств «Славянский базар». В рамках фестиваля будет мероприятие «Кукольный квартал».

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