Псковичам рассказали о летних культурных мероприятиях
О летних культурных мероприятиях, которые пройдут в регионе, рассказали псковичам во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.
Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева напомнила, что в июле в Пскове пройдет международный кинофестиваль «Западные ворота».
«Кинопоказы не отменены, - добавила Тимофеева. - Дополнение этого года — сформирована детская программа, будет уличная локация для показа кинофильмов».
По словам Тимофеевой, готов также и блок мероприятий к 800-летию Александра Невского.
На праздновании 1000-летия Усвят запланировано выступление Пелагеи. Формат мероприятия еще прорабатывается.
В августе и сентябре программа также насыщенная — Курбатовские чтения, Пушкинский театральный фестиваль, «Другое искусство», «Лавандовая ночь», «Музыка на воде», «Золото Вены», «Славься, Русь».
Кроме того, Псковский театр кукол готовится к международному фестивалю искусств «Славянский базар». В рамках фестиваля будет мероприятие «Кукольный квартал».