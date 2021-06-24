Псковские музыканты и актеры привились от коронавируса одними из первых

14:51, 24 июня 2021, ПАИ

Псковские музыканты и актеры привились от коронавируса одними из первых. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

Она также отметила, что члены комитета тоже привились — был наглядный пример, когда заболела одна из сотрудниц. Ольга Тимофеева посоветовала всем жителям региона вакцинироваться.

«У нас слишком много контактов, и есть четкое понимание, что нужно обезопасить себя и окружающих», - добавил профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.