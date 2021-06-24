Уличный кинотеатр появится в Пскове этим летом

14:56, 24 июня 2021, ПАИ

В Пскове этим летом появится уличный кинотеатр. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

«Кинопоказы не отменены. Дополнение этого года - детская программа сформирована, будет уличная локация для показа кинофильмов», - добавила Тимофеева.

Ранее псковичам рассказали о культурных мероприятиях, которые пройдут этим летом.