Уличный кинотеатр появится в Пскове этим летом
В Пскове этим летом появится уличный кинотеатр. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева во время пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.
«Кинопоказы не отменены. Дополнение этого года - детская программа сформирована, будет уличная локация для показа кинофильмов», - добавила Тимофеева.
Ранее псковичам рассказали о культурных мероприятиях, которые пройдут этим летом.
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