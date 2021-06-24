Диетолог рассказала о самом лучшем блюде во время жары

15:42, 24 июня 2021, ПАИ

Идеальным блюдом во время сильной жары врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян назвала суп, сообщила она в ходе беседы с радио Sputnik.

Она рассказала, что при потоотделении в жару выходит не только вода, но и минеральные соли, азотосодержащие вещества, микроэлементы, витамины.

Врач-диетолог также отметила, что для того, чтобы сохранять баланс, стоит восполнять потерянное с помощью супа.

«Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров», – объяснила она.

Маргарита Арзуманян добавила, что супы могут быть и теплыми, и горячими.

Важно, что в жару такие супы будут стимулировать потоотделение, оказывающее охлаждающее действие. Врач уточнила, что лучше все же охлажденные супы, но комнатной температуры, слишком холодную еду в жару эксперт не советовала употреблять.

«Усвоение холодной пищи требует от организма повышения температуры, поэтому можно почувствовать жар», — добавила Маргарита Арзуманян.