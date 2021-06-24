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Культура

Мастер-класс по TikTok проведут для псковичей

1 июля в Псковском городском молодёжном центре для жителей города в возрасте от 14 до 35 лет пройдёт мастер-класс «Ты в РЕКах!», который проведёт псковский тиктокер Диана Константинова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра.

На мероприятии обсудят, стоит ли быть блогером в TikTok, стереотипы и ловушки социальной сети, принципы работы алгоритмов, темы для контента. Кроме того, Диана поделится личным опытом продвижения своего аккаунта, который уже имеет почти 30 тысяч подписчиков.

Начало мастер-класса в 18:30. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация.

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