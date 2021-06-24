Почти 20 тысяч польских саженцев запретили ввозить в Псковскую область

15:14, 24 июня 2021, ПАИ

Польские саженцы без маркировки пытались провезти через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

21 июня на российско-латвийской границе в МАПП Бурачки выявили нарушение фитосанитарных требований при ввозе почти 20 тысяч саженцев декоративных растений для открытого грунта.

19 699 польских саженцев следовали автомобильным транспортом из Литвы в адрес московской оптовой компании, которая занимается торговлей растениями, в том числе цветами.