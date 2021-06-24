Почти 20 тысяч польских саженцев запретили ввозить в Псковскую область
Польские саженцы без маркировки пытались провезти через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
21 июня на российско-латвийской границе в МАПП Бурачки выявили нарушение фитосанитарных требований при ввозе почти 20 тысяч саженцев декоративных растений для открытого грунта.
19 699 польских саженцев следовали автомобильным транспортом из Литвы в адрес московской оптовой компании, которая занимается торговлей растениями, в том числе цветами.
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