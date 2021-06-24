Дожди и до +33 градусов ожидается в Псковской области 25 июня

15:32, 24 июня 2021, ПАИ

В Псковской области 25 июня ожидается до +33 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу на территории региона ожидается переменная облачность, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ночью температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, днём от +28 до +33 градусов.

Ветер южный, юго-западных направлений 5-10 метров в секунду. При грозе возможен порывистый ветер. Атмосферное давление низкое.