Великолукский врач Александр Матвеев: Обязательная вакцинация необходима для остановки эпидемии

16:04, 24 июня 2021, ПАИ

Врач Великолукской межрайонной больницы Александр Матвеев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о своем отношении к вакцинации от коронавируса.

По словам врача, в интернете «творится какое-то безумие касательно наших вакцин. Начиная от чипизации и заканчивая тем, что действие вакцины проявится в третьем поколении. Про чипизацию промолчу вообще, второе - полный бред».

Александр Матвеев объяснил, что коронавирус, как и вакцины против него, — это РНК содержащие вакцины. Они не встраиваются в геном (ДНК) человека и никаких последствий у следующих поколений вызвать не могут. РНК прогоняется через рибосомы в клетках и разрушается, синтезируются определённые белки, характерные для коронавируса, к этим белкам вырабатываются антитела.

«Заболеть коронавирусом от самой вакцины (речь о «Спутнике») невозможно, так как она содержит не коронавирус, а достаточно безобидный аденовирус с добавлением РНК, кодирующей S белок ковида», - добавил врач.

При этом Александр Матвеев подчеркнул, что сама вакцина не гарантирует того, что человек не заболеет: «если на вас в упор чихнёт больной, то вы заболеете точно, но болезнь будет протекать в лёгкой форме, так как часть вирусной нагрузки успеет инактивироваться антителами».

Матвеев рассказал также, что «Спутник V» прошел испытания в двух возрастных группах, от 18 до 60 и старше 60. При этом ни одного тяжелого случая заболевания у более 20 тысяч испытуемых не выявлено.

В случае реакции организма после прививки в виде повышения температуры, ломоты тела и головной боли врач рекомендует выпить парацетамол или ибупрофен.

«Я против обязательной вакцинации, но понимаю, что это необходимо для остановки эпидемии, - добавил врач. - Я не призываю всех вакцинироваться. Если вы не хотите - не прививайтесь, но и не пишите в интернете ересь про чипизацию и проявление последствий в третьем поколении».

При хронических заболеваниях врач рекомендует убедиться, что они компенсированы, и только после этого записываться на вакцинацию. Противопоказания, как и у любых других вакцин: декомпенсация хронических болезней, поливалентная аллергия и тяжёлые аутоиммунные заболевания.

Также врач в завершение отметил, что уже сделал первую прививку вакциной «Спутник V».

«Глядя на вновь растущую заболеваемость, глядя на то, как сейчас болеют мои родственники и друзья, как наш корпус, в том числе и меня, практически одномоментно накрыло прошлой осенью, я решил, что мои лёгкие не бесконечны, и записался на прививку.Теперь буду следить за своим состоянием», - отметил Александр Матвеев.

Сейчас в Псковской области работают 40 пунктов вакцинации от коронавируса, часть из них открыты в торговых центрах. В Пскове - в «Империале», «Фьорд Плазе» и «Акваполисе», в Великих Луках - в «Апельсине». Также мобильный пункт вакцинации работает на парковке у «Леруа Мерлен» в Пскове.