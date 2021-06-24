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Общество

32 новых локомотива поступило в депо Великие Луки с начала года

С начала 2021 года в локомотивное депо Великие Луки поступило 32 грузовых магистральных тепловоза 2ТЭ25КМ производства АО «УК «Брянский машиностроительный завод». Таким образом, завершилось обновление парка подвижного состава, в котором теперь есть только локомотивы современного модельного ряда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», всего в локомотивные депо Октябрьской дирекции тяги поступило 60 новых тепловозов. 25 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ направлены в депо Санкт-Петербург-Финляндский – новая техника будет использоваться в границах Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

Для развития комплекса пассажирских перевозок локомотивное депо Санкт-Петербург-Варшавский получило 3 тепловоза ТЭП70БС, произведенных АО «Коломенский завод». Они предназначены для вождения пассажирских поездов с возможностью совместной работы со скоростным электроподвижным составом.

Все локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, современными системами жизнеобеспечения (установками климат-контроля, экологически чистыми санитарными узлами, виброустойчивыми креслами машиниста, холодильниками, устройствами для подогрева пищи). Комплекс новых систем и оборудования существенно улучшает условия работы локомотивных бригад.

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