Более 18 тонн улиток вывезли из Псковской области
Из Псковской области вывезли 18,2 тонны виноградных улиток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
В МАПП Убылинка проконтролировали перемещение улиток, которые были произведены предприятием Псковской области. Они перевозились автомобильным транспортом в Калининград.
После завершения всех необходимых процедур груз отправился в адрес получателя.
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