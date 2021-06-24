Более 18 тонн улиток вывезли из Псковской области

16:25, 24 июня 2021, ПАИ

Из Псковской области вывезли 18,2 тонны виноградных улиток. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В МАПП Убылинка проконтролировали перемещение улиток, которые были произведены предприятием Псковской области. Они перевозились автомобильным транспортом в Калининград.

После завершения всех необходимых процедур груз отправился в адрес получателя.