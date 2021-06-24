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Общество

Биолог рассказал, как жара влияет на коронавирус

Фото: Pixabay.com

Может ли коронавирус обостряться во время жары, рассказал профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин во время диалога с радио Sputnik. 

Специалист рассказал, что за все время пандемии удалось установить, что высокая температура и жара не влияют на распространение коронавирусной инфекции.  

На распространение в данном случае может влиять только социальный фактор, под которым биолог понимает разъезды людей в отпуска, меньше контактируют друг с другом, а значит и риск заражения снижается. 

Но сам вирус на жару никак не реагирует. 

«Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», – поделился биолог. 

Но он отметил, что аномально высокая температура может повлиять на состояние уже зараженных людей. Николай Никитин уточнил, что в первую очередь жара может повлиять на состояние тех, кто имеет хронические заболевания, проблемы с кровеносной системой или болезни сердца. 

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