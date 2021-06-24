Подать заявку на участие в конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма» псковичи могут до 25 июня

17:03, 24 июня 2021, ПАИ

25 июня заканчивается срок подачи заявки на участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Об этом комитет по туризму Псковской области сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Для участия нужно прислать заявку удобным способом: на адрес электронной почты info@gkt.pskov.ru; по почте на адрес 180000, Псков, улица Некрасова, 23 либо обратиться в комитет по туризму по адресу улица Ленина, 17, кабинет 104.

В прошлом году лучшим специалистом службы эксплуатации номерного фонда стала Юлия Петрова (ООО «СевЗапИнвест»); лучшим менеджером по въездному и внутреннему туризму - Анастасия Михайлова (ООО «Салон путешествий «Дива»); лучшим экскурсоводом (гидом) - Алина Иванова (ООО «Континент-тур»); лучшим работником службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения - Ксения Хренова (ООО «СевЗапИнвест»).