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В Пскове рассмотрели кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города»

На заседании комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Пскова» рассмотрели кандидатуры руководителя псковской швейной фабрики «Славянка» Елены Косенковой и председателя общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» Раисы Кузиной на присвоение почетного звания, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Представитель общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области выступила с докладом о кандидатуре Елены Косенковой. Она отметила, что благодаря трудовой деятельности Елены Косенковой фабрика «Славянка» удостоена многих званий и дипломов, а с 2000 года имеет статус «Лучшее предприятие года». Кроме того, Елена Косенкова проводит большую общественную работу в качестве руководителя общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области. Региональное отделение организации дважды становилось победителем в конкурсе на лучшее отделение по Северо-Западному федеральному округу.

Также представитель общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей» рассказала о Раисе Кузиной. Под руководством Раисы Кузиной на территории города удалось открыть музей памяти. Председатель периодически сопровождает ветеранов в санатории и оказывает им необходимую помощь. Также Раиса Кузина принимает непосредственное участие в организации и проведении различных городских и памятных мероприятий и акций.

Члены комиссии приняли решение рекомендовать главе города Елене Полонской вынести вопрос о присвоении почетного звания кандидатурам на профильный комитет Псковской городской Думы.

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