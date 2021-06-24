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В Пскове издана книга ветерана Якова Тонконогова о первых днях войны

Участникам встречи были вручены благодарственные письма администрации области за сохранение памяти. Фото пресс-служба уполномоченного по правам человека в Псковской области

К 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны по приглашению губернатора области Михаила Ведерникова в Псков, в город воинской славы, из разных регионов нашей страны приехали родственники солдат и офицеров 141 стрелковой дивизии Красной Армии (первого формирования), которая уже в первые дни войны героически сражалась с превосходящими силами гитлеровских оккупантов, вероломно напавших на нашу Родину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Псковской области. Многие приехали на встречу уже с правнуками тех воинов, которые 22 июня 1941 года встали на защиту своей страны.

Перед началом памятных мероприятий участники встречи вместе с Уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы в Пскове и почтили минутой молчания память о всех защитниках Родины.

В  Псковской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча руководителя аппарата региональной администрации Сергея Дмитриева и уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова с общественным движением «Сообществом благодарных потомков воинов 141 стрелковой дивизии (первого формирования) Красной Армии». Ряду представителей общественного движения за большой личный вклад и активную работу по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны руководителем администрации области Сергеем Дмитриевым вручены благодарственные письма

Кульминацией встречи, в которой приняли участие родственников воинов безусловно стала книга командира дивизии, генерала-майора, участника Великой Отечественной войны Якова Тонконогова «Два дня Подвысокинской были», которая была написана ещё в 1951 году о подвигах советских воинов, их мужестве и героизме, о событиях первых месяцев боёв с гитлеровскими захватчиками. Но его рукопись так и не была издана ни в Советском Союзе при его жизни, ни в последующие годы из-за особого и принципиального взгляда и оценок тех трагических событий начала Великой Отечественной войны, которые привели к окружению и гибели целых армий, пленению сотен тысяч красноармейцев, в рядах которых оказались и генералы РККА-руководители ряда воинских формирований..

Родные и близкие воинов 141 дивизии выразили главе региона Михаила Ведерникова искреннюю благодарность, так как книга смогла выйти в свет благодаря его личной помощи.

 

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