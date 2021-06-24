Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Псковской области

18:34, 24 июня 2021, ПАИ

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 24 июня вблизи поворота на деревню Крупп в Печорском районе. Столкнулись легковой автомобиль KIA и микроавтобус Mercedes.

По словам очевидцев, женщина - водитель KIA выехала на главную дорогу, не уступив преимущественное право проезда микроавтобусу.

В микроавтобусе находились 6 человек пассажиров и один водитель, который госпитализирован. По предварительным данным, водитель легковушки от госпитализации отказалась.

На месте происшествия работают спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ДПС и бригада врачей скорой медицинской помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.