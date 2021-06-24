Новую версию ОС Windows представила корпорация Microsoft
24 июня Microsoft провела онлайн-презентацию новой операционной системы — Windows 11.
«Известия» собрали самое интересное с презентации Microsoft:
ОС получит новое меню «Пуск» и панель задач, расположенные по центру экрана, закругленные окна приложений, новые анимации, панель с виджетами и обновленный Microsoft Store.
Обновления стали на 40% меньше по сравнению с Windows 10.
В Windows 11 появится поддержка Android-приложений. Они будут доступны непосредственно из Microsoft Store
Новая функции Snap Layouts и Snap Group. Первая позволяет быстро перемещать любое окно в определённую область на экране, а вторая даёт возможность объединять несколько запущенных приложений в одну группу для того, чтобы после получать к ним более простой доступ.
Windows 11 поддерживает функцию AutoHDR: она автоматически включает HDR изображение в поддерживаемых играх.
В ОС появится поддержка DirectStorage API. Это механизм ускорения загрузки данных, который загружает контент из игр в видеокарту, в обход центрального процессора.
Разработчики заверили, что в новой ОС существенно увеличена производительность и оптимизация системы.
ОС Microsoft Windows 10 была представлена в июле 2015 года.
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