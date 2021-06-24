В Псковской области и Карелии туристов обяжут подтверждать антиковидный статус
Псковская область вместе с Карелией вошли в число регионов, которые готовы принимать привитых туристов или тех из них, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию туроператоров (АТОР).
С 27 июня все гостиницы, дома отдыха и пансионаты Пскова будут требовать от прибывающих подтвердить свой антиковидный статус. Гости должны предъявить документ о вакцинации либо справки о достаточном количестве антител или об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за три дня до заезда.
В Карелии с 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения будут принимать туристов с сертификатом вакцинации или тех, у кого есть справка с результатами ПЦР-анализа, сделанная не ранее чем за 48 часов до прибытия.
Больше всего пострадают семейные пары, имеющие детей. Им придётся делать тесты на всю семью. Оссобенно, если в регионе выезда анализ стоит дороже, а делают его дольше.
Поездки в Псковскую область обычно комбинируют с Новгородской, рассказывают туроператоры. Необходимость получать справку сильнее всего ударит по турам выходного дня и по горящим путевкам, добавляют они.
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