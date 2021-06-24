Жители Себежского района находятся без электроэнергии и связи из-за грозового фронта

22:43, 24 июня 2021, ПАИ

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Себежский район накрыл мощный грозовой фронт. Шквалистый ветер, ливень, гром, молния... По состоянию на эту минуту жители муниципалитета находятся без электроэнергии, связи. Об этом сообщает газета «Призыв». Возможны перебои с подачей воды. Комиссия по чрезвычайным ситуациям оценивает масштабы стихии. Экстренные службы перешли в рабочий режим. Началось восстановление линий электропередач и расчистка дорог от завалов.

Важные социальные объекты переведены на резервные источники питания.



Телефон единой дежурной диспетчерской службы администрации Себежского района 8-81140-21-595.



По оперативной информации из штаба ГО и ЧС, повреждение зафиксировано на линии электропередач 110 кВт и находится на территории соседнего района. По этой причине электроэнергия в Себежский район просто не поступает.