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Жители Себежского района находятся без электроэнергии и связи из-за грозового фронта

К отсутствию связи и электроэнергии могут добавиться перебои с водой. Фото shadr.info

Себежский район накрыл мощный грозовой фронт. Шквалистый ветер, ливень, гром, молния... По состоянию на эту минуту жители муниципалитета находятся без электроэнергии, связи. Об этом сообщает газета «Призыв». Возможны перебои с подачей воды. Комиссия по чрезвычайным ситуациям оценивает масштабы стихии. Экстренные службы перешли в рабочий режим. Началось восстановление линий электропередач и расчистка дорог от завалов.

Важные социальные объекты переведены на резервные источники питания.

Телефон единой дежурной диспетчерской службы администрации Себежского района 8-81140-21-595.

По оперативной информации из штаба ГО и ЧС, повреждение зафиксировано на линии электропередач 110 кВт и находится на территории соседнего района. По этой причине электроэнергия в Себежский район просто не поступает.

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