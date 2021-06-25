Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровел 21 человек

В Псковской области 98 человек оказались инфицированы коронавирусом за 24 июня 2020 года. Об этом сообщает в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона подчеркнул тревожность нарастания показателей и ещё раз напомнил о возможности сберечь своё здоровье и здоровье близких - поставить вакцину.

В области выздоровел от коронавируса 21 человек. Скончалось пятеро.

 

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 24 июня 2021 года

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

25 июня 2021

За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровел 21 человек
25 июня 2021

О нечисти в полях, слопанных 122 тоннах мороженого и ТикТоке — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
24 июня 2021

Появились фотографии грозового фронта в Себежском районе
24 июня 2021

В Идрице завершается благоустройство территории будущего монумента «Зарождение Знамени Победы»
24 июня 2021

Всероссийский онлайн-выпускной пройдёт завтра для всех школьников и педагогов Псковской области
24 июня 2021

В Псковской области и Карелии туристов обяжут подтверждать антиковидный статус
24 июня 2021

Новую версию ОС Windows представила корпорация Microsoft
24 июня 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Жаркое лето 2021

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...