За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровел 21 человек
В Псковской области 98 человек оказались инфицированы коронавирусом за 24 июня 2020 года. Об этом сообщает в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона подчеркнул тревожность нарастания показателей и ещё раз напомнил о возможности сберечь своё здоровье и здоровье близких - поставить вакцину.
В области выздоровел от коронавируса 21 человек. Скончалось пятеро.
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