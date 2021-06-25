За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровел 21 человек

01:14, 25 июня 2021, ПАИ

В Псковской области 98 человек оказались инфицированы коронавирусом за 24 июня 2020 года. Об этом сообщает в своём Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона подчеркнул тревожность нарастания показателей и ещё раз напомнил о возможности сберечь своё здоровье и здоровье близких - поставить вакцину.



В области выздоровел от коронавируса 21 человек. Скончалось пятеро.