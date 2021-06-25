Россияне снимают деньги со счетов для отдыха

07:01, 25 июня 2021, ПАИ

В России с началом сезона отпусков граждане стали забирать деньги с депозитных счетов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на итоги опроса банков, входящих в топ-50.

Операции фиксируют в «Зените», Газпромбанке и Ак Барс Банке. В частности, в «Зените» наблюдают незначительные изменения объема депозитов в сторону уменьшения. В Газпромбанке замечен переток средств с вкладов на накопительные счета на протяжении последних нескольких месяцев, с началом отпусков он продолжится.

В Ак Барс Банке заявили, что в динамике депозитного портфеля существенных изменений, связанных с началом сезона отпусков, не наблюдается, но при этом добавили, что в целом отмечают сокращение доли срочных вкладов и рост остатков на счете по продукту «Доходный». В сезон отпусков фиксируется не отток средств с депозитных счетов, а замедление темпов роста портфелей, добавили в Почта Банке.